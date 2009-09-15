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    15 сентября 2009

    Z Corporation выпускает «самый доступный по цене» портативный 3D-сканер: Модель ZScanner 600 расширяет доступ к технологии лазерного 3D-сканирования

    21:07

    Gigabyte оснастит видеокарту Radeon HD 4770 кулером собственной разработки:

    20:28

    Память типа DDR2 продолжит дорожать?:

    20:04

    В iPod touch 3G использован контроллер 802.11n и есть место для камеры:

    19:54

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.2.2:

    19:50

    Архиваторы: ZipGenius v.6.1.1.1020:

    19:25

    Corsair выпускает модульный блок питания HX650W:

    19:13

    Утилиты: IconEdit2 v.5.3:

    19:00

    Nikon выпустит компактную камеру с датчиком формата APS-C?:

    18:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.121 Beta:

    18:35

    Intel считает штраф в размере 1,45 миллиарда долларов ошибкой:

    18:30

    Настройщики: Fresh UI v.8.40:

    18:10

    Общение в сети: ooVoo v.2.2.1.12:

    17:45

    Xeon LGA1156 в качестве «разгонного материала» для ПК энтузиаста, почему бы и нет? (обновлено):

    17:44

    Epson Perfection V600 Photo — рабочая лошадка для сканирования фотографий и пленок: Сканер Perfection V600 Photo имеет разрешение 6400 x 9600 точек на дюйм

    17:25

    VIA анонсировала миниатюрную системную плату, способную проигрывать HD-видео:

    17:20

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5.3:

    17:20

    Подставка для ноутбука Logitech Portable Lapdesk N315:

    16:57

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.4 Build 16442 Stable:

    16:55

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.6:

    16:30

    Pliant Technology представила первые флэш-устройства без кэша и со скоростью работы 525/220 МБ/с:

    16:10

    Мультимедиа: JAlbum v.8.41:

    16:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2509 Beta:

    15:40

    Какая система «потянет» Radeon HD 5770 и HD 5750?:

    15:36

    Apacer предлагает использовать USB-накопитель Handy Steno AH161+ в качестве модного аксессуара :

    15:34

    Утилиты: WindowSpace v.2.0.8:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.3.0 Build 870:

    14:50

    HP анонсировала выпуск строгого, но симпатичного моноблока Pavilion MS200:

    14:45

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15086:

    14:25

    Roccat Sota — довольно дорогой игровой коврик для мыши:

    14:15

    Снимки Cypress (Radeon HD 5870) в высоком разрешении:

    14:11

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.09:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.5.2:

    13:35

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.5:

    13:10

    Intel раскрывает детали процессора Jasper Forest: Опубликовано фото кристалла и технические данные процессора Jasper Forest

    13:00

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 71:

    12:45

    Графика: TwistedBrush v.16.06:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4332:

    11:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.2.404:

    11:30

    Резервное копирование: FBackup v.4.2.156:

    11:05

    Leadtek выпустит вторую версию видеокарты GeForce GTS 250:

    11:00

    Утилиты: doPDF v.6.3.309:

    10:40

    Утечка результатов закрытого тестирования: новые 3D-карты AMD рвут конкурента:

    10:30

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 108:

    10:15

    ASUS Eee Keyboard можно будет купить уже в следующем месяце:

    10:00

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.6.8 Beta:

    09:50

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 15\09\2009:

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.30 Build 250:

    09:05

    Intel начинает производство 32-нанометровых процессоров:

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme/NetLink:

    08:45

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.9:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 сентября):

    08:00

    Carl Zeiss радует обеспеченных владельцев зеркальных камер Canon широкоугольным «фиксом»:

    08:00

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