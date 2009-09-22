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    22 сентября 2009

    Kingston делает флэш-накопители DataTraveler 410 ещё быстрее:

    21:45

    Еврокомиссия предоставила доказательства вины Intel:

    20:55

    AMD Radeon HD 5800 в исполнении HIS засветились в онлайновой продаже сегодня:

    19:06

    AMD Athlon II X4 620: энтузиасты легко найдут ещё 6 МБ кэш-памяти:

    18:54

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.2.0922:

    18:35

    Выпуск CPU AMD на ядре Bulldozer отложен до 2011?:

    18:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.8.4 Beta:

    18:10

    Point Grey демонстрирует первую цифровую камеру с поддержкой USB 3.0 на IDF 2009:

    17:54

    Редакторы: AkelPad v.4.3.2:

    17:45

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 130005:

    17:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2591:

    16:55

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.2.1.4609:

    16:30

    Медиаплееры: Xion v.1.0.122 Beta:

    16:05

    Утилиты: EraseTemp v.3.4.3.1:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.52:

    15:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 109:

    14:50

    Графика: Paint.NET v.3.5 Beta 1:

    14:25

    Графика: JetPhoto Studio v.4.6:

    14:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1543:

    13:35

    Запись: BurnAware v.2.4:

    13:10

    Файловые обменники: BitComet 2009-09-21:

    12:45

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.49:

    12:20

    AMD подтверждает приверженность OpenCL:

    12:16

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (21/09/2009):

    11:55

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.5:

    11:30

    В 2022 году Intel рассчитывает освоить 4-нанометровый техпроцесс:

    11:28

    AMD подтвердила намерение выпустить в следующем году шестиядерный процессор Thuban :

    11:25

    Мультимедиа: Reaper v.3.11:

    11:05

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.6.4 Beta:

    10:40

    Диагностика: Disk Checker v.3.3:

    10:15

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.3.3:

    09:50

    Накопитель с сетевым подключением NETGEAR Stora ориентирован на неподготовленных пользователей :

    09:30

    Утилиты: PicPick v.2.1.2:

    09:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.12 Hotfix 4:

    09:05

    Миниатюрные SSD Toshiba обзавелись разъемами mSATA: Накопители объемом 30 и 62 ГБ ориентированы на применение в ноутбуках и других мобильных устройствах

    09:00

    Тестовые приложения: DiskBench v.2.5.3.2:

    08:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1854 Beta:

    08:30

    Кинотеатральный комплект для ПК ASUS HP-100U частично надевается на голову:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel WiFi Link 1000:

    08:15

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:00

    Специалисты Avago первыми объединили лазерный сенсор для мышей и интерфейс Bluetooth 2.1:

    08:00

    ARM разрабатывает двухъядерный вариант процессора Cortex-A9:

    07:00

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