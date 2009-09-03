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    3 сентября 2009

    Shuttle представила X500V – Linux-версию моноблочного ПК:

    23:32

    Lian Li выпустила две новые модели алюминиевых корпусов — 7FN и 60FN:

    22:04

    CrossOver Games 8 поддерживает Snow Leopard:

    20:07

    iBuyPower предлагает нетбуки в комплекте с игровыми ПК:

    20:03

    Двухканальный набор модулей SO-DIMM производства Buffalo: 8 ГБ оперативной памяти для ноутбука:

    19:40

    Игровые клавиатура и мышь TactX: какую тактику выбрала Alienware?:

    18:41

    Iomega анонсировала новую модель NAS для домашних и офисных сетей:

    17:46

    Tamron выпускает универсальный светосильный объектив со стабилизатором для камер Nikon DX:

    16:56

    Графика: WildBit Viewer v.5.6 Alpha 2.0:

    16:45

    Мультимедиа: Konvertor v.3.72.4:

    16:20

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.33:

    15:55

    Общение в сети: ooVoo v.2.2.19:

    15:30

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.2:

    15:05

    Монитор ViewSonic VX2268wm поддерживает вывод 3D-изображений:

    14:44

    Настройщики: Fresh UI v.8.39:

    14:40

    Модели DSLR-A550 и DSLR-A500 пополнили линейку любительских зеркальных камер Sony:

    14:23

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.61:

    14:15

    Утилиты: KillProcess v.2.44:

    13:50

    Редакторы: RJ TextEd v.5.6.1:

    13:25

    Настройщики: Vispa v.0.5.4:

    13:00

    Creative выпустила пару дорогих игровых гарнитур:

    12:55

    Дефрагментаторы: mst Defrag Home Edition v.3.6:

    12:35

    Графика: Blender v.2.49b:

    12:10

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.16:

    11:45

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 497 Beta 4:

    11:20

    Galaxy бесплатно комплектует графические карты 3D-очками:

    11:10

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.4:

    10:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.120 Beta:

    10:30

    BenQ вскоре выпустит тонкие и легкие CULV-ноутбуки Joybook S35 и Joybook S43:

    10:27

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1010:

    10:05

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.18.0:

    09:40

    Веб-браузеры: Opera v.10.0 Final:

    09:15

    AMD готовит 6-ядерный Thuban — аналог Istanbul, но для настольных ПК :

    09:09

    Тестовое ПО: LinX v.0.6.3:

    08:50

    NEC выпустила «зеленый» 19" монитор MultiSync EA190M с поворотным экраном:

    08:31

    Утилиты: HDD Observer v.3.4:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 сентября):

    08:00

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