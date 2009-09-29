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    29 сентября 2009

    Apple обновила прошивку iPod classic:

    23:42

    Размытая диаграмма архитектуры NVIDIA GT300 появилась в Сети:

    22:31

    По следам IDF 2009: поддержка WiMax — одна из ключевых возможностей мобильных компьютеров:

    21:51

    По следам IDF 2009: нетбуки и MID — мал мала меньше:

    21:35

    Apple обновила iWork ’09 и iWork.com:

    21:21

    HP оснащает ноутбуки серии Pavilion процессорами Core i7 и сенсорными экранами:

    20:00

    Prolimatech обновляет процессорный кулер Megahalems:

    18:30

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.2.2:

    17:35

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.6.0.300:

    17:10

    Toshiba выпускает первые модели ультратонких ноутбуков серии Satellite T100:

    16:45

    Резервное копирование: JaBack v.8.27:

    16:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2513:

    16:20

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.6.0.0:

    15:55

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.130:

    15:30

    Первые снимки ATI Radeon HD 5850 X2:

    15:25

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.8.8 Beta:

    15:05

    Ноутбук Dell Latitude Z: две системы в одном корпусе и батарея, заряжаемая без проводов:

    14:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.1:

    14:40

    Графика: TKexe Kalendar v.1.1.0.0:

    14:15

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.53:

    13:50

    Acer S243HL — самый тонкий 24" широкоформатный ЖК-монитор:

    13:47

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.24:

    13:25

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.0.6:

    13:00

    Galaxy первой доказывает возможность выпуска «тонкой» 3D-карты GeForce GTX260+:

    12:42

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2370 Beta:

    12:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (28.09.2009):

    12:10

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 29\09\2009:

    11:45

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1.1 Build 0901:

    11:20

    Тепловые трубки в процессорном кулере Tuniq Propeller 120 непосредственно контактируют с CPU:

    11:11

    Чистильщики: CCleaner v.2.24:

    10:55

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.22:

    10:30

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.7:

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:40

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:15

    Производители хотят повысить цены на 3D-карты:

    09:00

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:50

    Мнение аналитика: ARM опередит Intel на рынке миниатюрных мобильных компьютеров:

    08:45

    AMP представила SSD SaberTooth ZX в типоразмере 1,8" в качестве обновления для нетбуков:

    08:33

    Новые драйверы для кард-ридеров Alcor:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 сентября):

    08:00

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