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    4 сентября 2009

    Apple начала тестирование Maс OS X 10.6.1:

    21:36

    Samsung окончательно отказалась от идеи купить SanDisk:

    21:30

    IFA 2009: ViewSonic расширяет линейку нетбуков моделями VNB100 и VNB101:

    21:20

    LeadTek начинает продажи внешнего HD-процессора на базе SpursEngine:

    20:56

    IFA 2009: Samsung представила трио ноутбуков на платформе Intel CULV:

    20:13

    GPU AMD RV870 похож на ATI R600:

    18:33

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 119:

    17:45

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.28.1008:

    17:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.7.7 Beta:

    16:55

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 129019:

    16:30

    Athlon II X2 215 — дополнительный козырь в рукаве AMD, которого не ждали?:

    16:28

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.10:

    16:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:40

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.4.3.0:

    15:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.34:

    14:50

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.2.50:

    14:25

    Названы цены карт ATI Radeon 5850, 5870 и 5870X2 :

    14:12

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.1.5:

    14:00

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.98:

    13:35

    Aquarius NS409 — первый учебный ноутбук российского производства с поворотным сенсорным экраном :

    13:19

    Evercool предлагает компактный и легкий кулер для ноутбуков:

    13:10

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1 Build 0901:

    13:10

    XILENCE Gaming Edition – БП для продвинутых геймеров:

    12:47

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.6.1:

    12:45

    Быстрый и емкий твердотельный накопитель OCZ Z-Drive стал компактнее и еще быстрее:

    12:24

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 Beta 4:

    12:20

    AMD Leo — платформа для энтузиастов выйдет в 2010 году:

    12:12

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.23:

    11:55

    Toshiba выпускает свой первый ноутбук с приводом Blu-ray — мощную мультимедийную систему:

    11:46

    Удалось ли AMD потеснить NVIDIA на рынке графических решений для рабочих станций?:

    11:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:30

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.0:

    11:05

    Архиваторы: ExtractNow v.4.40.0.20 Beta:

    10:40

    Восстановление данных: Recuva v.1.30.435:

    10:15

    Общение в сети: Skype v.4.1.0.166:

    09:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.126:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:05

    Накопитель Kanguru e-Flash с интерфейсами eSATA и USB стал в два раза вместительнее:

    09:00

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel WiFi Link 1000 BG/WiFi Link 1000 BGN:

    08:30

    Обновление прошивки для медиа-центров HBox:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 сентября):

    08:00

    Дважды четыре: GeIL расширяет ассортимент наборов модулей памяти DDR2 :

    08:00

    Зовите меня просто Лёха — NZXT представила корпус для игрового ПК Lexa S:

    07:30

    Hitachi GST начала поставки мобильных HDD пятого поколения Travelstar 7K500:

    07:00

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