  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 сентября 2009

    ASUS оснастила Skype-видеофон AiGuru SV1T сенсорным экраном:

    20:09

    SteelSeries представляет новые полноразмерные наушники Siberia v2:

    17:38

    DSLR Nikon D3s выйдет в первой половине октября?:

    15:50

    DFI представляет гибридную системную плату P45-ION-T2A2:

    15:30

    Rambus и Kingston совместно разрабатывают память для многоядерных систем:

    14:35

    XPION X30 стал первым неттопом LG на платформе NVIDIA ION:

    13:55

    Портативные акустические системы Yamaha PSG-01S и PJP-25URS можно использовать, как спикерфоны:

    13:25

    Аналитики Forward Concepts верят в потенциал MID, смартбуков и нетбуков:

    12:37

    Разработчики продолжают скрещивать оптику и Ethernet:

    12:24

    Sarotech WizPlat NAS-20 — вместительный и симпатичный накопитель с сетевым подключением:

    10:44

    Продажи смартфонов Palm выросли более чем вдвое, но компания все равно несет убытки:

    10:15

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018