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    24 сентября 2009

    Apacer предлагает для серверов 4- и 8-ГБ модули памяти DDR3 с температурными датчиками:

    22:40

    Ассортимент Nexus пополнился двумя БП с модульными кабельными системами:

    22:10

    Toshiba выпускает ноутбук Qosmio X500 на мобильном процессоре Core i7:

    21:50

    «Атомная» тройка: TabletKiosk представила три планшетных ПК на процессорах Intel Atom:

    20:05

    Kingston выпускает наборы модулей памяти HyperX объёмом 8 ГБ для платформ Core i5 и i7:

    20:00

    Monster Turbine Pro — маленькие, но недешевые наушники профессионального уровня:

    19:50

    «Параллельный графический процессор» LucidLogix HYDRA 200 позволит совместно использовать GPU AMD и NVIDIA:

    18:24

    Установщики: Inno Setup v.5.3.5:

    17:45

    Мультимедиа: WebcamXP v.5.3.4.315:

    17:20

    IDF 2009: мини-HTPC на базе Clarkdale :

    17:10

    Dell оснащает линейку игровых компьютеров Alienware процессорами Core i7:

    17:00

    Файловые обменники: FrostWire v.4.18.3:

    16:55

    iRex DR 800SG — электронная книга с большим экраном и поддержкой 3G:

    16:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193g:

    16:30

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.3.3:

    16:05

    Графика: TwistedBrush v.16.07:

    15:40

    Интернет и сети: Hamachi v.2.0.1.62:

    15:15

    IDF 2009: фотографии системных плат на чипсетах G55 и Kings Creek:

    15:10

    Безопасность: Privatefirewall v.6.1.20.27:

    14:50

    Samsung N140 — нетбук, время автономной работы которого может достигать 11 часов:

    14:47

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.72:

    14:25

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.75:

    14:00

    IDF 2009: данные о производительности Clarkdale:

    13:40

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.20:

    13:35

    Утилиты: Capture .NET v.6.9.3552:

    13:10

    Графика: Picasa v.3.5 Build 79.67:

    12:45

    Модули памяти Crucial DDR3-1333 МГц SODIMM можно использовать с мобильными процессорами Intel Core i7:

    12:33

    Компания ABBYY представила очередную версию FineReader:

    12:27

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0.10:

    12:20

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.211.7 Beta:

    11:55

    Что дал новый процессор DisplayLink DL-195 стыковочным станциям и USB-адаптеру Kensington?:

    11:50

    Сводные неофициальные сведения о картах серии AMD Radeon HD 5700:

    11:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.0.112.000:

    11:30

    ASUS разрешает экспериментировать с напряжением питания GPU HD 5800:

    11:14

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.1.0.448:

    11:05

    Zalman попробует охладить модули памяти :

    10:55

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.17:

    10:40

    Фото дня: планшет Microsoft Courier с двумя дисплеями :

    10:25

    Настройщики: Registry Mechanic v.8.0.0.907:

    10:15

    Sapphire выпускает первую нереференсную 3D-карту Radeon HD 5870 Vapor-X:

    10:00

    Утилиты: Clipdiary v.2.4:

    09:50

    Утилиты: WinSnap v.3.1.2:

    09:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1856 Beta:

    09:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Final:

    08:45

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.5.0.0.143:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.91 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 сентября):

    08:00

    EK Waterblocks позолотила универсальный водоблок для CPU:

    07:00

    IDF 2009: Представлены самые быстрые мобильные процессоры в мире — Intel Core i7:

    02:35

    IDF 2009: мобильный концепт Tangent Bay — ноутбук с тремя дополнительными экранами и процессором Intel:

    00:51

    Arctic Cooling представила свой первый ноутбучный кулер — Arctic NC:

    00:17

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