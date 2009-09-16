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    16 сентября 2009

    Microsoft выпустила Office 2008 for Mac Business Edition:

    23:43

    Домашние серверы HP MediaSmart EX490 и EX495 вмещают до четырех HDD:

    19:22

    Экраны планшетного ПК Lenovo ThinkPad X200 и ноутбука T400s распознают несколько прикосновений одновременно:

    19:10

    Green House придает твердотельным накопителям вид карт расширения ExpressCard:

    18:50

    iTunes LP и Extras созданы с помощью нового фреймворка JavaScript :

    18:46

    Seagate обещает превратить внешний винчестер в NAS и анонсирует выход трёх новых моделей :

    18:30

    Фото дня: кристалл Propus:

    18:05

    Altera ставит рекорд плотности FPGA:

    17:37

    Packard Bell представляет dot m/u — нетбук с производительностью ноутбука:

    17:28

    AMD выпускает первый в мире четырехъядерный настольный процессор дешевле $100:

    14:50

    Обновлённые накопители Super Talent RAIDDrive SSD появятся в октябре:

    14:40

    Fujitsu улучшает LifeBook T5010 — «таблетка» получила мультисенсорный экран:

    14:13

    Radeon HD4750 в HD4770 путем замены BIOS?:

    13:32

    CoolIT WS 240 — система водяного охлаждения для процессоров Nehalem:

    13:00

    DVRP-U8SLE — внешний оптический привод I-O Data толщиной всего 20 мм:

    12:30

    Verbatim научила мобильных мышей менять высоту :

    12:27

    В семейство БП Sapphire PURE вошли четыре модели, мощностью от 625 до 1250 Вт:

    12:08

    DAP Technologies предложила два варианта планшета Kinysis: с клавиатурой и без:

    11:02

    HP представила «самый тонкий в мире полноценный ноутбук» и стильный ноутбук уменьшенной толщины:

    10:20

    Миниатюрное USB-устройство iTwin свяжет два ПК через Интернет:

    09:50

    Кулер Thermalright True Spirit теперь доступен в версиях для LGA775 и LGA1366 :

    09:00

    Основой планшета ARCHOS 5 Internet Tablet стал процессор TI OMAP 3 и ОС Android: В одном устройстве ARCHOS объединила приложения ОС Android, Bluetooth, GPS и функцию просмотра HD-видео

    08:00

    Intel пока не смогла вернуться к показателю четырехлетней давности на рынке CPU:

    07:00

    Fresco Logic начала поставки однокристального контроллера USB 3.0:

    06:00

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