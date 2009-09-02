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    2 сентября 2009

    Apple выпустила ряд апдейтов и дополнений для Mac OS X:

    21:36

    Sapphire оснастила 3D-карты Radeon HD 4670 и HD 4770 кулером Accelero L7:

    21:26

    Максимальный объем миниатюрных внешних HDD Toshiba стал равен 640 ГБ:

    20:57

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.5.0:

    19:00

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.7 Build 892:

    18:35

    9 сентября может быть представлена новая модель Apple TV:

    18:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.5.7:

    18:10

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.28:

    17:45

    eBay продает 65% Skype за 1,9 млрд. долларов:

    17:29

    Утилиты: XPize v.5.0 Beta 6:

    17:20

    Резервное копирование: JaBack v.8.26:

    16:55

    У ASUS готов новый однолитровый развлекательный ПК — EeeBox PC EB1012 :

    16:38

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2009 v.0.5.41:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.95:

    16:05

    Acer удваивает количество процессорных ядер в неттопе Aspire Revo:

    15:57

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.6.0.0.69:

    15:40

    WD Caviar Black и RE4 — высокопроизводительные HDD ёмкостью 2 ТБ:

    15:16

    Чистильщики: CleanCenter v.2.9.1.1:

    15:15

    Пульт дистанционного управления Logitech Harmony 700:

    14:57

    Интернет и сети: Networx v.5.03:

    14:50

    Утилиты: AutoMate v.7.1.0.0:

    14:25

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.4:

    14:00

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2588:

    13:35

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.9.3:

    13:10

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.0.378:

    12:45

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.32:

    12:20

    Panasonic называет камеру DMC-GF1 системы LUMIX G Micro System самой компактной в мире:

    12:07

    Утилиты: RegCool v.3.701:

    11:55

    Green-House предлагает 32-ГБ карту памяти CF Quad со скоростью 433х:

    11:47

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.5.4:

    11:30

    Цены на память типа DDR3 скоро станут «более обоснованными»:

    11:21

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.0.083.000:

    11:05

    Представлена зеркальная камера Canon EOS 7D: 18 Мп на матрице APS-C:

    11:00

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.31524:

    10:40

    Планы ASUS по выпуску нетбуков Eee PC, в том числе «ION-ных»:

    10:20

    Кодеки: x264 Video Codec r1243:

    10:15

    Toshiba представила серию 2,5-дюймовых HDD объемом до 640 ГБ: Новая серия MKxx65GSX ориентирована на использование в ноутбуках и настольных ПК с малым энергопотреблением

    09:51

    Файловые обменники: BitComet 2009-08-31:

    09:50

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.9 Beta:

    09:25

    Приводы Blu-ray остаются непопулярными, и сменят DVD нескоро, считают аналитики iSuppli:

    09:24

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.1 Build 1001:

    09:05

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1829 Beta:

    08:45

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:30

    Core 2 Quad Q9505 — ещё один доступный «4-ядерник», полученный упрощением модели Q9550:

    08:28

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 сентября):

    08:00

    EVGA бьет рекорды, выпустив плату и ускорители GeForce GTX 285 для 4-way SLI:

    07:28

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