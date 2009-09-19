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    19 сентября 2009

    Свежеиспеченный... ноутбук OLPC из микроволновки за 26 тысяч долларов:

    22:32

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.7:

    19:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 39:

    18:35

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.58:

    18:10

    Графика: XnView v.1.96.5:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.5.3:

    17:20

    Общение в сети: AIM v.7.0.10.18 Beta 6:

    16:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (16.09.2009):

    16:30

    Dell ST2210 — широкоформатный монитор Full HD диагональю 21,5 дюймов:

    16:05

    Кодеки: Cole2k Media Codec Pack v.7.9.0:

    16:05

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1 Build 72:

    15:40

    Утилиты: FileTypesMan v.1.51:

    15:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.37 PR:

    14:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2510:

    14:25

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.8.3 Beta:

    14:00

    Анонсированы эксклюзивные видеокарты GeForce серии Batman Edition:

    14:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.0:

    13:35

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.50:

    13:10

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.2.409:

    12:45

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4.7:

    12:20

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.82:

    11:55

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.71:

    11:30

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.4.1.34:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.34:

    10:40

    Стали доступны первые фотографии видеокарт Sapphire Radeon HD 5870 и HD 5850:

    10:30

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.77:

    10:15

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.80:

    09:50

    LaCie улучшает внешний оптический привод DVD±RW и придаёт ему новый дизайн:

    09:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.4.0.1 Build 0917:

    09:25

    У Eurocom готовы первые в мире ноутбуки на процессорах Clarksfield:

    09:15

    Утилиты: Process Monitor v.2.7:

    09:05

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:45

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 сентября):

    08:00

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