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    15 августа 2005

    Cisco планирует выход на новые рынки, но не станет покупать Nokia:

    19:40

    Цифровые камеры не намерены сдавать позиций:

    18:47

    NVIDIA C51 появится на рынке 20 сентября:

    18:41

    IBM eServer p5 570: новый рекорд в скорости вычислений:

    18:28

    GE Security: высококонтрастный 19" TFT-монитор LV-19W для системы видеонаблюдения:

    17:46

    D-Link представляет серию коммутаторов DES-3000:

    17:42

    SiS повышает цены на чипсеты 661FX/GX:

    16:19

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    15:50

    Spansion увеличивает выпуск NOR-памяти, постепенно переходит к ORNAND:

    15:42

    AMD выпускает программу эмуляции AMD64:

    15:25

    Компания Битрикс интегрирует Интранет, Экстранет и Интернет на основе нового модуля «Active DirectoryLDAP Интегратор»:

    15:00

    Резервное копирование: Paragon System Recovery v.7.0:

    14:35

    Настройщики: GameGain v.2.8.15.2005:

    14:10

    Настройщики: Throttle v.6.8.15.2005:

    13:45

    Настройщики: PCMedik v.6.8.15.2005:

    13:20

    Настройщики: SuperRam v.5.8.15.2005:

    12:55

    Настройщики: PCBoost v.3.8.15.2005:

    12:30

    SMSC анонсирует выпуск приемопередатчика, удовлетворяющего спецификации ULPI:

    12:12

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.9:

    12:05

    Acer планирует выпустить 10 миллионов ноутбуков в будущем году:

    11:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.22.5:

    11:40

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 104 Beta:

    11:15

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.52 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.36:

    10:50

    SEMI: поставки полупроводников выросли на 10%:

    10:31

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.98:

    10:25

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.35:

    10:05

    Тестовые приложения: Spb Benchmark v.1.1 Build 57:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 августа 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 августа 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 августа 2005 года):

    09:00

    ARC нацеливает ядро 750D на мобильные применения:

    07:03

    Сверхпроводящие материалы берут барьер в 100 К:

    03:27

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