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    4 августа 2005

    Roverbook: выпуск модели ноутбука Nautilus X200:

    18:59

    FTP-клиенты: Micro FTP 2000 v.2.2:

    18:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1 Build 1928 Beta:

    18:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.21.04:

    17:55

    Настройщики: Actual Title Buttons v.3.7:

    17:30

    AMD Opteron 100 Series: теперь с поддержкой ECC:

    17:21

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.3.7:

    17:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.1.306:

    16:40

    Jazztel внедряет преобразователи RAD для соединения узлов IP DSLAM через сети SDH:

    16:31

    Дефрагментаторы: Defrag for Windows v.3.0:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.4:

    15:50

    Belinea 101925 и Belinea 101927: быстрые ЖК-мониторы от MAXDATA:

    15:38

    Настройщики: WinXP Manager v.4.92.3:

    15:25

    Atmel объединяется с 1st Silicon для выпуска флэш-памяти:

    15:12

    Настройщики: RegSnap v.5.5.1832:

    15:00

    Acer Altos G5350 — двухпроцессорный сервер класса общего назначения:

    14:56

    Разработчики Godson-2 хотят получить лицензию MIPS:

    14:44

    Безопасность: SpyStopper v.3.0g:

    14:35

    Утилиты: ReNamer v.2.02:

    14:10

    Atmel объявляет о выпуске самого быстрого в мире аналого-цифрового преобразователя:

    14:08

    Настройщики: GameGain v.2.8.1.2005:

    13:45

    RFID-считыватель iClass с интерфейсом Wiegand:

    13:35

    ABI считает, что на рынке все еще нет хорошего цифрового фотоальбома:

    13:25

    Настройщики: Throttle v.6.8.1.2005:

    13:20

    Настройщики: SuperRam v.5.8.1.2005:

    12:55

    Настройщики: PCMedik v.6.8.1.2005:

    12:30

    Настройщики: PCBoost v.3.8.1.2005:

    12:05

    Резервное копирование: SyncBack v.3.2.8.500:

    11:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.31.00.03 (Updated):

    11:15

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.74:

    10:50

    Утилиты: EfreeSoft Boss Key v.3.30:

    10:25

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.77.37:

    10:05

    Microsoft: Visio Connector для Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA):

    09:45

    Microsoft: SyncToy v1 Beta для Windows XP:

    09:30

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte GV-R96P256D:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 августа):

    09:00

    Hynix возвращает себе вторую позицию в рейтинге поставщиков DRAM:

    08:00

    Microchip пополняет семейство микроконтроллеров PIC10F:

    07:40

    В будущем году Corning планирует начать выпуск подложек LCD восьмого поколения:

    07:30

    Технология NEC Ultimate Low Power: пусть микросхемы работают в 10 раз дольше!:

    00:01

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