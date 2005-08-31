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    31 августа 2005

    MIREX: выпуск дисков DVD+R 16X:

    18:26

    CB-5216A1T: DVD/CD-RW привод ASUS с интерфейсом SATA:

    17:09

    ASUS A7V: ноутбук с 1,3-мегапиксельной камерой и DVB-T тюнером:

    16:39

    CELSIUS V830: рабочая станция Fujitsu Siemens на базе двухъядерных процессоров AMD Opteron:

    16:39

    Standard Microsystems выпускает микросхему USB-хоста для карманных компьютеров:

    16:03

    Stylus 600, SP-500 UZ, FE-100, FE-110 и FE-120: еще пять новых камер Olympus:

    15:21

    Интернет и сети: Save Flash v.3.0.60:

    13:45

    ATI разочаровывает, но надеется на лучшее:

    13:33

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.5 Beta 4:

    13:20

    Настройщики: BeFaster v.3.55:

    12:55

    ABBYY FineReader v. 8.0 — встречаем «Большую восьмерку»:

    12:30

    Panda ClientShield c технологией TruPrevent получает сертификат лаборатории West Coast по уничтожению шпионского ПО:

    12:05

    Heliodisplay: подробности из первых рук:

    11:53

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.1.8.18:

    11:40

    Настройщики: RegVac v.4.02.09:

    11:15

    Анализ рынка настольных ПК: доля MCE достигает половины!:

    11:07

    Графика: Paint.NET v2.2 Alpha 1:

    10:50

    Новая эргономичная клавиатура Microsoft:

    10:37

    GlacialTech IceCrown 1000: система охлаждения для жестких дисков:

    10:32

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.35:

    10:25

    Opera празднует 10-летие: каждому подарок – бесплатный регистрационный код:

    10:05

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam Fusion:

    09:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer и Samsung:

    09:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte модели GV-RX60P128DE:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 августа):

    09:00

    ATI делает ставку на платформу AMD M2:

    06:10

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