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    19 августа 2005

    "Мальчик с пальчик" выйдет в сентябре:

    18:57

    У IBM готовы двухъядерные процессоры PowerPC G5:

    18:32

    A-Data начинает выпуск SO-DIMM DDR2-667:

    18:23

    Intel уходит с рынка low-end чипсетов: да здравствует Intel!?:

    17:34

    GIGABYTE NX78T256VP-B: один из первых ускорителей на базе GeForce 7800GTX Turbo Force Edition:

    15:03

    Настройщики: StyleXP v.3.1.3:

    15:00

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.4.9.2.4:

    14:35

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.7a:

    14:10

    BenQ снижает цены на DVD±RW 16x Dual DL приводы:

    13:49

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.8:

    13:45

    Первый двухъядерный Pentium 4 создавался в спешке:

    13:38

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0127:

    13:20

    Настройщики: WINner Tweak SE2 v.3.2:

    12:55

    Настройщики: FireTune v.1.06:

    12:30

    Texas Instruments TPS23750: однокристальный контроллер Power-over-Ethernet:

    12:15

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.60:

    12:05

    Lions Gate заявляет о поддержке Blu-ray:

    11:54

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 937:

    11:40

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.79 для видеокарт NVIDIA (W64):

    11:15

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.35 Build 823:

    10:50

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.3.730:

    10:25

    Настройщики: NiBiTor v.2.4:

    10:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.112.268:

    09:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.2.268:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung (SE-W164C):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    09:00

    ASUS DRW-1608P2: обновленный оптический пишущий привод 16x DVD±RW:

    06:53

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