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    10 августа 2005

    Rambus анонсирует интегрированное решение для реализации интерфейса PCI Express:

    23:38

    ProMOS: освоение 90 нм процесса идет с опережением графика:

    20:10

    UFO: две новые цифровые фотокамеры DC 6345 и DC 5380:

    17:57

    Kingston Secure Digital Ultimate: 2-Гбайт карты со скоростной формулой 120х:

    17:00

    Motorola и Phiar создадут терагерцовые микросхемы для бытовой электроники:

    16:38

    Macromedia Studio 8 — целая гроздь новых продуктов:

    13:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows (август 2005):

    12:55

    Настройщики: Iconoid v.3.8.2:

    12:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.51 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.35:

    12:05

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.43:

    11:40

    DDR2 скоро будет стоить как DDR:

    11:27

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (август 2005 года):

    11:15

    Фото дня: в нашей лаборатории появилась системная плата Sapphire Pure Innovation:

    10:55

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.0.3.3:

    10:50

    Настройщики: RegSupreme v.1.3.0.35:

    10:25

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.1:

    10:05

    DynaBook SS L11, M11 и SS 1620: новые ноутбуки Toshiba:

    09:53

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.10 Stable:

    09:45

    Официальные драйверы для HD Audio Codec от VIA:

    09:30

    Биометрические сенсоры Aprilis обеспечивают разрешение 500 dpi:

    09:17

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Teac:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 августа):

    09:00

    E-yama 19LJ2: новый 19" ЖК-монитор от IIYAMA:

    08:20

    Xbox 360 появится в Европе 25 ноября:

    07:15

    Опубликована спецификация интерфейса ULPI для автономных приемопередатчиков USB:

    07:00

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