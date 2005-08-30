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    30 августа 2005

    Sharp: мобильные телефоны будут оснащаться 3-Мп камерами:

    22:23

    Souvenir: импринт-литография окажется готова раньше EUV?:

    21:45

    DiBcom: технология цифрового телевидения для Centrino:

    17:07

    Olympus SP-310 и SP-350: 7,1 и 8 млн. пикселей для требовательных любителей:

    16:27

    Редакторы: WinHex v.12.5 SR-5:

    14:35

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.5 Build 990.4 Beta:

    14:10

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.8.2 Beta:

    13:45

    Viiv: Тайвань не боится новой платформы:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.60.05 Forerunner:

    13:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.37.07:

    12:55

    Logitech V20: акустика для ноутбука:

    12:37

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.52.823:

    12:30

    Мультимедиа: DVD Audio Ripper v.2.0.55.823:

    12:05

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.4-rc1:

    11:40

    Запись: DVD Rebuilder v.0.94 Beta:

    11:15

    Hynix, NanoAmp, Winbond приходят в группу CellularRAM:

    11:00

    Запись: CDRWIN v.4.0B:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.22.02:

    10:25

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.53 Build 592:

    10:05

    Настройщики: Registry Mechanic v.5.0.144:

    09:45

    Утилиты: RegMon v.7.02:

    09:30

    Интернет и сети: IP->Com v.2.5.22:

    09:15

    Диагностика: FileMon v.7.02:

    09:00

    Samsung: анонс MMCmobile Card и быстрых карт памяти MMC:

    06:00

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