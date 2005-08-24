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    24 августа 2005

    Широкополосный ускоритель HBB1 — увеличиваем скорость работы в сети Интернет:

    18:25

    Tomcat i7230A: серверная системная плата на E7230:

    17:45

    BenQ EW164B: внешний пишущий 8x DVD+R DL привод:

    17:20

    AMD вызывает Intel на честный поединок:

    16:43

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.22 Beta:

    15:50

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.25:

    15:25

    Мультимедиа: ratDVD v.0.75.1331:

    15:00

    Настройщики: Samurize v.1.62.1 Update:

    14:35

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.53 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.37:

    14:10

    IDF: Intel в мелких пятнышках:

    14:02

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.18:

    13:45

    Общение в сети: MSN Messenger 7.5 Build 0299:

    13:20

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.6.1.87:

    12:55

    Антивирусы: Symantec W32.Esbot Removal Tool v.1.2.0:

    12:30

    Концепция Intel SHARP — чип, позволяющий работать устройствам в сетях 3G, GPRS, WiMAX и Bluetooth:

    12:19

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.80:

    12:05

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.4.3.2:

    11:40

    *ist DS2 и Optio S60: две новые камеры Pentax:

    11:22

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.9 Build 333:

    11:15

    Антивирусы: Symantec W32.Zotob Removal Tool v.1.6.1:

    10:50

    IDF: в центре внимания – Napa:

    10:43

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.1.1 Build 1005:

    10:25

    Тестовые приложения: PassMark ModemTest v.1.3 Build 1008:

    10:05

    RightMark: CPU Clock Utility v.1.7 и Memory Analyzer v.3.58:

    09:45

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro:

    09:30

    Обновление прошивки для DVD-приводов Nec (ND-2510):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 августа):

    09:00

    Новые версии утилит от RightMark: CPU Clock Utility v1.7 и Memory Analyzer v3.58:

    05:25

    Обновление камер Canon: девять новых моделей:

    03:30

    Intel делает ставку на "новые новшества":

    01:28

    Intel готовится выставить на ринг нового бойца!:

    00:10

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