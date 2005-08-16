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    16 августа 2005

    Fujitsu покажет на форуме разработчиков решения на базе малогабаритных накопителей с последовательным интерфейсом:

    20:03

    SMART Modular Technologies представляет модули памяти для периферийных устройств:

    19:59

    Многоядерный процессор Telairity-1 справится с обработкой видео высокой четкости:

    19:47

    Leadtek: выпуск новых мощных графических карт WinFast PX7800 GT Extreme и WinFast PX7800 GT:

    18:26

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3861 Final:

    18:20

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.1.0.077:

    17:55

    Новые данные о графических процессорах ATI Rxxx:

    17:38

    Графические редакторы: GIMP v.2.3.3:

    17:30

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.9/v.2.5.3:

    17:05

    Антивирусы: F-Prot v.3.16c/v.4.6.0:

    16:40

    Настройщики: Diskeeper v.9.0 Build 532 (Update):

    16:15

    Zarlink ZL38002: новый голосовой микропроцессор для hands-free гарнитур:

    16:05

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.5 Build 989 Final:

    15:50

    Редакторы: WinHex v.12.5:

    15:25

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.2.55 Build 530:

    15:00

    Мультимедиа: Audiotools v.5.31:

    14:35

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2430:

    14:10

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.10.001:

    13:45

    Интернет и сети: iNetAdviser Pro v.4.5:

    13:20

    Конкуренция на рынке DVD-R приводов приведет к снижению цен на 25% к концу года:

    12:59

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.71:

    12:55

    Panda Software сообщает об одной из наиболее сложных организованных атак в истории:

    12:30

    Novell выпускает усовершенствованный Open Enterprise Server:

    12:05

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.159:

    11:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.8:

    11:15

    Настройщики: WindowsBlinds v.4.6:

    10:50

    Электронная кожа для роботов и не только:

    10:50

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.79:

    10:25

    Creative Zen Micro Photo: 8 Гбайт и цветной дисплей:

    10:13

    Запись: CloneDVD v.3.6.1.0:

    10:05

    Утилиты: iRotate v.1.05:

    09:45

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.2.135:

    09:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.78.10 для видеокарт и мобильной графики NVIDIA:

    09:15

    GAINWARD: новинки на NVIDIA GeForce 7800 GT:

    09:07

    Тестовые приложения: Fraps v.2.6.4:

    09:00

    Рынок оборудования в июне: рост по сравнению с маем и спад по сравнению с прошлым годом:

    08:34

    Micron объявляет о выпуске низкопрофильных модулей памяти miniDIMM:

    07:46

    Sony представляет новые ЖК-дисплеи StylePro и DeluxePro:

    07:12

    Lite-On принимает OEM заказы на производство 16x DVD±RW приводов для NEC:

    06:40

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