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    25 августа 2005

    Новый вентилятор GlacialTech: тихий и долговечный:

    17:22

    Представитель Microsoft объяснил, почему Xbox 360 стоит дорого:

    12:24

    IDF: Intel представляет новую платформу для домашних развлечений:

    11:47

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.9.9:

    11:40

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.53 Build 591:

    11:15

    IDF: Новая микроархитектура подойдет для всех платформ:

    11:11

    Intel и Panasonic обеспечат автономную работу в течение рабочего дня:

    10:57

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.126 Beta:

    10:50

    IDF: Особенности новой микроархитектуры:

    10:33

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.0.344 Build 618:

    10:25

    Антивирусы: Vcleaner v.0.995:

    10:05

    Gigabyte i-RAM: 8 Гбайт твердотельной памяти за 180 долларов:

    09:58

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.0.9:

    09:45

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.20 Build 197:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    09:00

    IDF: серверные решения — Tulsa, Bensley, Sossaman:

    08:53

    Memorex: выпуск флэш-накопителя Mini TravelDrive:

    08:05

    IDF: Будущее персональных платформ Intel:

    07:13

    Apple собирается купить два из каждых пяти чипов флэш-памяти Samsung:

    06:36

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