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    27 августа 2005

    Leadtek представляет разогнанную видеокарту WinFast PX7800 GTX Extreme:

    15:03

    FTP-клиенты: TurboFTP v.4.50 Build 423:

    14:35

    Инфракрасные не сдаются!:

    14:12

    Мультимедиа: ratDVD v.0.75.1333:

    14:10

    ZyXEL объявляет о выходе двух новых модемов для коммутируемых линий:

    13:58

    Защита авторских прав может задержать выход Blu-ray на рынок:

    13:47

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.21.2774:

    13:45

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.60:

    13:20

    Micron Technology выпускает 4-Гб модули FB-DIMM для серверов:

    13:18

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.9.0:

    12:55

    Рабочая станция IBM IntelliStation М Pro 6218: двухъядерный процессор и 8 Гб памяти:

    12:40

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.9/v.2.5.6:

    12:30

    Антивирусы: ClamAV v.0.86.2-2:

    12:05

    Настройщики: nLite v.1.0 Beta 6:

    11:40

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.8.80 Platinum:

    11:15

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.2.137:

    10:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 23:

    10:25

    Общение в сети: Skype v.1.3.0.66:

    10:05

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:45

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 августа):

    09:00

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