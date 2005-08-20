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    20 августа 2005

    Heliodisplay: трехмерный интерактивный дисплей компании IO2 Technology:

    13:43

    Утилиты: Process Explorer v.9.22:

    13:20

    Pentacon анонсирует две 5-Mп камеры: Luxmedia 5203 и 5303 MP3:

    13:09

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0128:

    12:55

    Диагностика: CPUSpy v.1.043:

    12:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.22.3:

    12:05

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.7.3.3067:

    11:40

    Утилиты: AutoPatcher XP August 2005:

    11:15

    Диагностика: GCPUID v.2.0.0006 RC:

    10:50

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.94:

    10:25

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    10:05

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:45

    Утилиты: ASUS GameFace v.2.100:

    09:30

    Обновление прошивок для CD-приводов 4kus (CDR-9S52):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 августа):

    09:00

    Утечка цены на системную плату с поддержкой Crossfire:

    07:59

    GIGABYTE выпускает конвертор DDR-DDR2:

    07:45

    Дизайнеры Sony нашли вдохновение в зернах фасоли:

    07:19

    Европа получит розовые и синие Nintendo DS:

    07:01

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