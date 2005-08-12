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    12 августа 2005

    Microchip подает в суд на Zilog:

    20:33

    Рынок миниатюрных жестких дисков ждет быстрый рост:

    20:09

    Микроконтроллеры Renesas для автомобильных и домашних аудиосистем:

    19:22

    Новый сплав на основе золота – для электроники и не только:

    18:27

    Intel ускоряет выпуск Paxville:

    17:54

    Intel намеревается изменить свою стратегию развития микропроцессоров:

    17:39

    Sapphire выпускает графический адаптер на Radeon X800 GT:

    16:30

    Umax осваивает выпуск бытовой электроники:

    15:39

    Ожидается дополнительное снижение цен на процессоры Intel Pentium 4 630/640:

    14:44

    Камеры, встроенные в телефоны, в течение двух лет вытеснят с рынка фотоаппараты начального уровня:

    07:04

    Ye-data представляет первый в мире считыватель карт флэш-памяти с интерфейсом ExpressCard:

    03:03

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