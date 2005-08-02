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    2 августа 2005

    Crucial Technology анонсирует начало продаж памяти Ballistix DDR2-1000:

    19:50

    Руководитель проекта утверждает, что Godson-2 не нарушает авторские права MIPS:

    19:26

    Imagination Technologies представляет семейство графических ядер PowerVR SGX:

    18:15

    IOGEAR выпустила 1600 dpi мышь Mini Travel Laser:

    18:05

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.3.4:

    16:40

    SIA ждет бурного роста полупроводниковой отрасли во втором полугодии:

    16:36

    RFID технологии обретают поддержку со стороны разработчиков ПО:

    16:28

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.3.3:

    16:15

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.11 Final:

    15:50

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.4.3:

    15:25

    AMD — снижение цен на процессоры для настольных систем до 25%:

    15:19

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.9:

    15:00

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.05:

    14:35

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.112.265:

    14:10

    Маршрутизатор Belkin Wireless G Plus MIMO обеспечит связь на 330 м:

    13:48

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.2.265:

    13:45

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.7.1:

    13:20

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    12:55

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    12:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ:

    12:05

    Диагностика: Core Center v.2.0.0.5:

    11:40

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    11:15

    Диагностика: SmartDoctor v.4.74:

    10:50

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.17:

    10:25

    DSC-T5: новая компактная камера Sony:

    10:10

    Безопасность: ASUS Video Security v.3.5.00:

    10:05

    Августовский номер журнала iXBT.com в продаже. Теперь с DVD!:

    10:00

    Августовский номер журнала iXBT.com в продаже. Теперь с DVD!:

    10:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 августа):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 по 31 июля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 по 31 июля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 по 31 июля 2005 года):

    09:00

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