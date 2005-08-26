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    26 августа 2005

    Ramtron FM25256: память FRAM с последовательным интерфейсом:

    19:35

    IBM, Sony и Toshiba раскрыли секреты Cell:

    18:32

    Мультимедиа: Audiotools v.5.32:

    15:50

    ATI перетасовывает карты:

    15:43

    Novell начинает поставки кроссплатформенного пакета ПО систменого управления ZENetworks 7 Suite:

    15:25

    Радиаторы и кулеры — долой!:

    15:17

    Безопасность: SpyRemover v.2.41:

    15:00

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.4.9.2.5:

    14:35

    Sony и Toshiba так и не смогли договориться:

    14:18

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.22.00:

    14:10

    Настройщики: Fresh UI v.7.41:

    13:45

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.36:

    13:20

    PolarFLO TT Series Universal: ватерблок для охлаждения чипов видеокарт и не только:

    12:57

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.7.0:

    12:55

    Кодеки: ffdshow Build 22-08-2005 (Unofficial):

    12:30

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB886540):

    12:05

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB902953):

    11:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.4:

    11:15

    Общение в сети: Skype v.1.3.0.65:

    10:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.78.01 для видеокарт NVIDIA:

    10:25

    Новые версии WHQL-драйверов для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-440x):

    10:05

    Официальные WHQL-драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:45

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:30

    MSLPhy: новая технология SerDes для систем хранения данных от Silicon Image:

    09:17

    Новые версии BIOS для видеокарт ELSA и Inno3D:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 августа):

    09:00

    Топливный элемент UltraCell готов к выходу на рынок:

    07:16

    HeatBuster: оригинальная система охлаждения разработки PowerColor:

    07:01

    Nordic ID: мобильный компьютер PL3000 на базе процессора ARM9 LH7A400:

    06:38

    In-Stat: ложка дегтя в аналитической бочке меда:

    00:44

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