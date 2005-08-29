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    29 августа 2005

    Утилиты: Keyboard Maniac v.4.0:

    19:35

    Eset Software предлагает защиту для 64-битных операционных систем Windows:

    19:10

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    18:45

    Настройщики: GameGain v.2.8.29.2005:

    18:20

    PCI Express II – быть или не быть?:

    17:56

    Настройщики: Throttle v.6.8.29.2005:

    17:55

    Настройщики: SuperRam v.5.8.29.2005:

    17:30

    Настройщики: PCMedik v.6.8.29.2005:

    17:05

    STMicroelectronics начинает выпуск 90-нм 128-Мбит чипов NAND флэш-памяти:

    17:04

    Настройщики: PCBoost v.3.8.29.2005:

    16:40

    По следам IDF: детали Oplus:

    16:30

    Диагностика: AMD CpuInfo 2005:

    16:15

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.22.4:

    15:50

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.45:

    15:25

    Чистильщики: CleanCenter v.1.35.58:

    15:00

    Настройщики: DSL Speed v.3.0:

    14:35

    Утилиты: DeviceLock v.5.72 Beta 3:

    14:10

    Xbox 360 Development Kit: взгляд внутрь:

    14:09

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.22.01:

    13:45

    Интернет и сети: FeedDemon v.1.6 Beta 3a:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.2.5.4 Beta:

    12:55

    U.S. Robotics обновляет семейство решений Gigabit Ethernet:

    12:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.9:

    12:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.113.269:

    12:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.5.269:

    11:40

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.248:

    11:15

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.2.1:

    10:50

    Базы данных: MySQL 4.1.14:

    10:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.77.56 для видеокарт NVIDIA:

    10:05

    Sapphire объявила о выходе платы Pure Innovation:

    09:57

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 августа):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 августа 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 августа 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 августа 2005 года):

    09:00

    IDF: FB-DIMM уже в ближайшем будущем:

    08:16

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