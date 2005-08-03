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    3 августа 2005

    M-Systems: флэш-диски с интерфейсом SCSI:

    17:49

    NOR vs. NAND: какая флэш-память будет лучше в 2005 году?:

    17:26

    EasyShare P880 и P850: 8- и 5-мегапиксельная фотокамеры KODAK:

    17:04

    Новые флэш-диски от LG:

    16:07

    EMC и SOFTEK обеспечили перенос данных в режиме онлайн для мэйнфреймов:

    14:59

    Архиваторы: 7-Zip v.4.25 Beta:

    14:10

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.5:

    13:45

    GV-RX80L512V — графический ускоритель для игр высокого разрешения от GIGABYTE:

    13:44

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.1.131:

    13:20

    IRIVER: плеер-кулон серии N11:

    13:10

    Файловые обменники: eMule v.0.46c Build 2:

    12:55

    Мультимедиа: DVD Audio Ripper v.2.0.53.727:

    12:30

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.51 Final:

    12:05

    Безопасность: Browser Hijack Retaliator 3.5:

    11:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.2:

    11:15

    Чистильщики: CCleaner v.1.22.142:

    10:50

    Intel прекращает выпуск 865 и 915PL/GL чипсетов:

    10:41

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.91:

    10:25

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.0.2 Final для Windows 98 SE:

    10:05

    Тестовые приложения: Hitachi Feature Tool v.1.98:

    09:45

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.18:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Nec:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 августа):

    09:00

    Исследование Gartner показывает, что продажи PDA растут:

    08:15

    Apple представляет "Могучего мышонка":

    07:30

    SE-W164C: портативный пишущий DVD-привод Samsung:

    07:28

    Elpida начинает производство "самых-самых" модулей FB-DIMM 4 Гб для серверов:

    07:00

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