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    6 августа 2005

    Creative: выпуск Zen Vision MP3-плеер с 30 Гб памяти:

    21:38

    NEC начинает поставки 12,1-дисплеев повышенной яркости:

    18:20

    Европа собирается инвестировать 1 миллиард евро в IT-проекты:

    17:04

    ISCA Labs сертифицирует защитные возможности Panda ExchangeSecure Antivirus:

    14:35

    Резервное копирование: Paragon DriveBackup v.7.0 Server Edition:

    14:10

    Процессор PlayStation 3 может работать под управлением Mac OS X Tiger:

    13:49

    Русская версия Mac OS X Tiger v.10.4.2:

    13:45

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.120 Beta:

    13:20

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.7.493.416:

    12:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.6:

    12:30

    NEC анонсирует разработку мощной резервной батареи на органических радикалах:

    12:28

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.06:

    12:05

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.650:

    11:40

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.1.0730:

    11:15

    Infineon закрывает центр R&D в Германии:

    11:10

    Архиваторы: 7-Zip v.4.26 Beta:

    10:50

    Интернет и сети: VisualRoute v.9.3g:

    10:25

    Файловые обменники: eXeem v.0.27 Public Beta:

    10:05

    Диагностика: SmartDoctor v.4.75:

    09:45

    Обновление прошивки для приводов Plextor (PX-708A/UF):

    09:30

    RightMark: выпуск Memory Analyzer v3.57 и RightMark RAMTester Utility Beta 3:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 августа):

    09:00

    RightMark: выпуск Memory Analyzer v3.57 и RightMark RAMTester Utility beta3:

    08:08

    Matsushita намеревается удвоить продажи цифровых камер в 2005 году:

    07:30

    IBM совершенствует процесс производства полупроводников:

    07:00

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