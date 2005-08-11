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    11 августа 2005

    PROVIEW расширяет линейку LCD-мониторов: модели Proview SH-770i и SH-970i:

    19:44

    Logitech представляет две игровые мыши:

    19:30

    ELSA GLADIAC 780GT и Leadtek WinFast PX7800 GT/Extreme: графические адаптеры на GeForce 7800 GT:

    18:21

    T.sonic 620: новый МР3-плеер от Transcend:

    18:05

    Мультимедиа: DVD43Free v.3.6.1:

    17:55

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.4.3:

    17:30

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.6 Build 1196:

    17:05

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2425:

    16:40

    Архиваторы: QuickZip v.4.60.008 Beta:

    16:15

    Резервное копирование: WinBackup v.2.1.1:

    15:50

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.52.809:

    15:25

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.5 Beta 2:

    15:00

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.20:

    14:35

    HTC будет выпускать смартфон Palm Treo, работающий под управлением Windows:

    14:29

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0t (Updated):

    14:10

    Утилиты: Asterisk Key v.7.3:

    13:45

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.70 Final:

    13:20

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0124:

    12:55

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 21:

    12:30

    Настройщики: xpy v.0.8.14:

    12:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.112.267A:

    11:40

    Три новых ТВ-тюнера и видеоплата Canopus:

    11:28

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.2.267:

    11:15

    mm50 и mm28: портативные аудиоколонки Logitech:

    10:59

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Sony:

    10:25

    Новые драйверы для звука от C-Media:

    10:05

    Настройщики: AiSelector v.1.00.28:

    09:45

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.2.00.68:

    09:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 августа):

    09:00

    Органические светодиоды Universal Display обеспечивают светоотдачу 30 люменов на ватт:

    07:34

    Миниатюрный "трансформер" Fujitsu LifeBook P1500:

    07:00

    Samsung прекращает контрактное производство ноутбуков:

    01:22

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