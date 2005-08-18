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    18 августа 2005

    iSuppli: Seagate продлевает свое лидерство на рынке жестких дисков:

    23:25

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.2:

    18:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.21 Beta:

    17:55

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2440:

    17:30

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.2.3:

    17:05

    Мультимедиа: DVD43 (DVD43Free) v.3.6.2:

    16:40

    Недавно обнаруженная уязвимость в MS Windows — уже в «эксплуатации»:

    16:15

    Novell начинает поставки системы коллективного взаимодействия GroupWise 7:

    15:50

    Графика: Annotation Pilot v.1.44:

    15:25

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.20 Final:

    15:00

    VIA выпускает мобильный чипсет VIA VN800 с интегрированной графикой:

    14:59

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.0.6:

    14:35

    Настройщики: ERUNT v.1.1i:

    14:10

    Антивирусы: Symantec W32.Reatle Removal Tool v.1.0.0:

    13:45

    Антивирусы: Symantec W32.Zotob Removal Tool v.1.3.0:

    13:20

    Антивирусы: Symantec W32.Esbot Removal Tool v.1.0.0:

    12:55

    Сотрудники AMD готовы дать ответы!:

    12:49

    Антивирусы: Symantec Trojan.Jasbom Removal Tool v.1.1.0:

    12:30

    Утилиты: Process Explorer v.9.21:

    12:05

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:40

    Беспроводная клавиатура Logitech Cordless Desktop MX 5000 Laser оснащена ЖК-дисплеем:

    11:25

    Настройщики: xpy v.0.8.15:

    11:15

    Диагностика: MHDD v.4.6:

    10:50

    GIGABYTE делает технологию SLI доступной для широкого потребителя:

    10:40

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    10:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.8:

    10:05

    Архиваторы: WinAce v.2.6 Final:

    09:45

    Новые бета-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:30

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte на чипсетах ATI Radeon X800 & X 300 & X600 (GV-RX60P128DE):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    09:00

    Hitachi GSA-4166B: очередной мультиформатный 16x DVD±RW привод:

    08:08

    MeP-h1: новый 1-ГГц микропроцессор Toshiba для бытовой электроники:

    07:41

    Видеокабель за 40 долларов и другие причиндалы для Xbox 360:

    07:24

    Диски с перпендикулярной записью достигают рынка:

    06:00

    i-Station V43: новая модель портативных проигрывателей мультимедиа от Digital Cube:

    00:07

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