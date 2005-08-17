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    17 августа 2005

    GIGABYTE выпускает свою версию графического адаптера на GeForce 7800GT:

    22:12

    Intel: выпуск двухъядерного Xeon раньше срока:

    19:38

    Настройщики: Asmw PC-Optimizer Pro v.7.5.2647:

    19:35

    "Грязный кремний" — путь к удешевлению солнечных батарей:

    19:14

    Xbox 360 будет стоить 400 долларов:

    19:08

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.5.6:

    18:45

    SAPPHIRE X800GT: прорыв в среднем ценовом секторе:

    18:31

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.15:

    18:20

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.1.4 Beta:

    17:55

    AMD расширяет ассортимент процессоров для мобильных применений:

    17:42

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.508 Beta:

    17:30

    Настройщики: TweakRAM v.5.1.7.15:

    17:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.37.05:

    16:40

    DRAMeXchange: рынок памяти в ожидании конца сезона:

    16:39

    Transcend: новое портативное устройство Slimline Compact StoreJet 2.5" для хранения данных:

    16:16

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.22.6:

    16:15

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    15:50

    Universal Music становится на сторону Sony:

    15:39

    Утилиты: Asterisk Key v.7.3 Build 1643:

    15:25

    Утилиты: Process Explorer v.9.2:

    15:00

    Настройщики: WinXP Manager v.4.93:

    14:35

    Утилиты: Winkey Finder v.1.70 RC2:

    14:10

    Утилиты: novaPDF v.2.0 Build 136:

    13:45

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0126:

    13:20

    Диагностика: GCPUID v.2.0.0004 RC:

    12:55

    Диагностика: ASTRA32 v.1.20:

    12:30

    Диагностика: ASTRA v.5.10:

    12:05

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.93:

    11:40

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.3 Update:

    11:15

    Утилиты: UltraISO v.7.6.2.1180 ME:

    10:50

    BenQ выпустит Blu-Ray привод в начале 2006 года:

    10:45

    Sony открывает серию приводов, обеспечивающих запись 8х на двухслойные носители:

    10:31

    Диагностика: CDCheck v.3.1.8.0:

    10:25

    Настройщики: StyleXP 64-bit Version Beta:

    10:05

    Мультимедиа: Windows Media Player 10 Build 10.00.00.3923:

    09:45

    Неофициальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:30

    Обновление прошивок для CD-RW приводов AOpen (CRW5232/AAO SL):

    09:15

    Xacti E6: компактная 6-мегапиксельная камера Sanyo с 3” дисплеем:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 августа):

    09:00

    IBM и AMD продлевают технологическое соглашение до 2011 года:

    08:43

    LCD-мониторы продолжают дорожать:

    07:14

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