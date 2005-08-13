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    13 августа 2005

    Logitech G15: клавиатура для серьезных игроков:

    22:14

    ZyXEL представляет сверхпортативное устройство беспроводной связи:

    20:33

    Panda GateDefender — теперь со специальной защитой от шпионского ПО и фишинга:

    16:15

    Novell и Siebel Systems кооперируются в области Linux:

    15:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.1 Build 0812 R2:

    15:25

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0125:

    15:00

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.0.338 Build 597:

    14:35

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 22:

    14:10

    Общение в Сети: GAIM v.1.5.0:

    14:10

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.2.134:

    13:45

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.32:

    13:20

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 250:

    12:55

    BenQ: продвижение 37" LCD-телевизоров в Китае:

    12:48

    Безопасность: SpyRemover v.2.40:

    12:30

    Кто изобрел iPod: Apple или Microsoft?:

    12:09

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.4:

    12:05

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.14.73:

    11:40

    FIC: миграция производства ноутбуков в Китай:

    11:34

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.4.2:

    11:15

    Agilent и Sunplus вместе создадут основу оптической мыши нового поколения:

    10:57

    Безопасность: Spy Sweeper v.4.0.4.430:

    10:50

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    10:25

    Официальные 3D Stereo драйверы ForceWare v.77.77 от NVIDIA:

    10:05

    Официальные драйверы ForceWare v.77.77 от NVIDIA:

    09:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и MSI:

    09:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.00.42:

    09:15

    Samsung, Hynix: рост контрактных цен на NAND флэш-память:

    09:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 августа):

    09:00

    BenQ Joybook S52 — по-настоящему мобильный компьютер:

    07:16

    Немецкий "гибрид" для обработки мультимедийных данных:

    07:04

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