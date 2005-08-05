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    5 августа 2005

    Новый русский LEng для Pocket LOOX:

    20:00

    OSFirewall от Zone Labs – защита от шпионского ПО:

    19:35

    Panda Software: июльский рейтинг вирусов и шпионов:

    19:10

    Касперский: обзор вирусной активности — июль 2005:

    18:45

    Видеостены на базе LCD-мониторов от IIYAMA:

    18:21

    Утилиты: HddLed Indicator v.1.00:

    18:20

    Восстановление данных: FileRecoveryAngel v.1.12:

    17:55

    Настройщики: Super Utilities v.5.3:

    17:30

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 4 августа):

    17:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.5:

    16:40

    Лазерные "отпечатки пальцев" документов:

    16:36

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2031:

    16:15

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.6.6.6:

    15:50

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.1.132:

    15:25

    Графика: Firegraphic XP v.8.0.803:

    15:00

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.04:

    14:35

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.4.1.1:

    14:10

    Кодеки: The Codecs v.3.0:

    13:45

    Socket Wi-Fi! E300: миниатюрный SDIO-адаптер Wi-Fi:

    13:39

    Мультимедиа: DVDFab v.2.9.3.2:

    13:20

    A-Data начинает выпуск 4-Гб карты памяти 200x MMCplus:

    13:13

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.9.3.2:

    12:55

    National Semiconductor представляет устройство управления подсветкой для портативных устройств:

    12:43

    Утилиты: DVDIdle v.5.9.3.2:

    12:30

    Анонс четырех компактных камер Casio:

    12:23

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB889527):

    12:05

    Мультимедиа: Sound Forge v.8.0b Build 110:

    11:40

    Утилиты: Nero InCD4 Reader v.4.3.14.1:

    11:15

    Запись: Nero InCD v.4.3.20.1:

    10:50

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.16:

    10:25

    Общение в сети: Skype v.1.3.0.60:

    10:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.55:

    09:45

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.27:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 августа):

    09:00

    Fujitsu использует AMD Turion 64 в популярном ноутбуке LifeBook S2000:

    07:15

    Matrox анонсирует низкопрофильную графическую карту с интерфейсом PCI Express x1:

    07:00

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