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    8 августа 2005

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.506 Beta:

    20:00

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.9 Build 296:

    19:35

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.40:

    19:10

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.9:

    18:45

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.20 Beta:

    18:20

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.5 Build 988.52 Beta:

    17:55

    Cisco размышляет над покупкой Nokia:

    17:52

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.5.8.5:

    17:30

    TI и Unibrain намерены выпустить набор FireWire для разработчиков:

    17:22

    Настройщики: GameGain v.2.8.8.2005:

    17:05

    Настройщики: Throttle v.6.8.8.2005:

    16:40

    Настройщики: SuperRam v.5.8.8.2005:

    16:15

    Настройщики: PCMedik v.6.8.8.2005:

    15:50

    Настройщики: PCBoost v.3.8.8.2005:

    15:25

    ABBYY создаст словарь «Языки русских городов»:

    15:00

    Настройщики: WINner Tweak SE2 v.3.1.3:

    14:35

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.1.7:

    14:10

    Антивирусы: NOD32 v.2.51.8:

    13:45

    Интернет и сети: IP->Com v.2.5.21:

    13:20

    Безопасность: ICFMeister v.2.1.7.0:

    12:55

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.6.6.7:

    12:30

    Интернет и сети: Asset Tracker for Networks v.5.05:

    12:05

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.26:

    11:40

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:15

    Кодеки: Satsuki Decoder Pack v.2.0.0.6:

    10:50

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.20.2760 Final:

    10:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.1 Build 0806 R2:

    10:05

    Диагностика: CPU-Z v.1.30:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 августа 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 августа 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 августа 2005 года):

    09:00

    Palm Treo 670 будет работать под управлением Windows:

    08:15

    AMD и Intel снижают цены:

    07:45

    Creative и DTS представили устройство Home Theater Connect DTS-610:

    07:30

    Hitachi Deskstar 7K500: половина терабайта в 3,5-дюймовом корпусе:

    07:15

    Аналитики предсказывают выход Xbox 360 в ноябре по цене 299 долларов:

    07:00

    Toshiba и Clariant создали технологию записи 30 Гб на HD-DVD:

    00:24

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