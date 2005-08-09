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    9 августа 2005

    Sound Blaster X-Fi: звуковые платы Creative на новом типе аудиопроцессора:

    23:55

    Info-Tek: выпуск графического адаптера на RADEON X800GT:

    22:06

    Verbatim начинает поставки 6Х DVD+R DL:

    18:15

    AMD vs. Intel: под подозрением – корейское отделение компании:

    16:42

    Altera и TI создают недорогие PCI Express решения:

    16:30

    Eset NOD32 получает сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»:

    13:20

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.0:

    12:55

    Утилиты: Unlocker v.1.7.0:

    12:30

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3861 Beta:

    12:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.7:

    11:40

    Dell XPS 600: первая система с Dual x16 SLI режимом:

    11:28

    Запись: Virtual CD v.7.1:

    11:15

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Final:

    10:50

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.1.133:

    10:25

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.112.266A:

    10:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.2.266A:

    09:45

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.2.51:

    09:30

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.92:

    09:15

    Qtek s110 уже на русском:

    09:00

    OXUF924DSa и OXUF924DSb: мосты SATA с широким выбором интерфейсов для портативных накопителей:

    07:15

    NVIDIA снизит цены на линейку GeForce 6800:

    07:00

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