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    23 августа 2005

    Японцы к 2020 году будут не только смотреть и слушать…:

    18:11

    ATI Technologies — 20 лет!:

    17:45

    N2100 – система хранения данных на XScale:

    16:21

    "Treo-Killer" P50 будет конкурировать с Treo под торговой маркой Siemens:

    16:09

    Panda Software выпускает Panda VPNSecure для Check Point VPN-1:

    15:50

    ASUS Extreme AX800 Silencer: видеокарта на PCI Express с оригинальной системой охлаждения:

    15:38

    «СловоЕд» для Nokia 9300/9500 дополнился новыми словарными базами:

    15:25

    Утилиты: Process Explorer v.9.25:

    15:00

    Albatron дебютирует с PC6600 LE SLI графическими картами:

    14:52

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.2 Build 263:

    14:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.1.307:

    14:10

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.5:

    13:48

    Настройщики: GameGain v.2.8.22.2005:

    13:45

    Настройщики: Throttle v.6.8.22.2005:

    13:20

    Настройщики: SuperRam v.5.8.22.2005:

    12:55

    Настройщики: PCMedik v.6.8.22.2005:

    12:30

    Настройщики: PCBoost v.3.8.22.2005:

    12:05

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.0.8:

    11:40

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2068:

    11:15

    IOGEAR 5-Button USB Laser Mouse: мышь для любой поверхности:

    11:00

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0128 (Updated):

    10:50

    Wisair представляет референс-дизайн WUSB хост-системы:

    10:42

    Утилиты: Unlocker v.1.7.1:

    10:25

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.94 (Updated):

    10:05

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    09:45

    Creative: MediaSource v.3.30.21:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS и Sony:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    09:00

    Массовое обновление модельного ряда принтеров и МФУ Canon:

    03:10

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