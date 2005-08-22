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    22 августа 2005

    UMC планирует удвоить выпуск 90-нм DRAM:

    18:52

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.1 Build 0821 R2:

    16:40

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.37.06:

    16:15

    Утилиты: Process Explorer v.9.24:

    15:50

    Восстановление данных: FileRecoveryAngel v.1.13:

    15:25

    Интернет и сети: NetInfo v.5.6 Build 821:

    15:00

    Мониторинг серверов: IPMonitor v.5.6 Build 821:

    14:35

    Смена лидера в линейке AMD Turion 64:

    14:27

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.2.136:

    14:10

    Samsung Digimax i5 МР3 — спецификация камеры:

    14:09

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1 Build 1934 Beta:

    13:45

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.7.4:

    13:20

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.8 Beta:

    12:55

    ASUS передает часть производства Flextronics:

    12:43

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.78.11 для мобильной графики и видеокарт NVIDIA:

    12:30

    Безопасность: EliteToolbar Remover v.2.0.1:

    12:05

    Sound Blaster для системных плат будет декодировать DTS:

    12:00

    Утилиты: Simple File Shredder v.2.6:

    11:40

    MHV2160BT: 160-Гбайт 2,5” жесткий диск Fujitsu:

    11:28

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.8.0.15.0 Public Beta:

    11:15

    DRAMeXchange: снижение контрактных цен на DRAM продолжается:

    11:13

    Цифровая камера Konica Minolta DiMAGE Z6:

    11:08

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.0.4:

    10:50

    Неофициальные WHQL-драйверы Catalyst для видеокарт на чипсетах ATI:

    10:25

    Обновление прошивок для приводов Samsung (SH-M522C):

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 августа):

    09:45

    Сентябрьский номер журнала iXBT.com ушёл в печать. Теперь с DVD!:

    09:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 августа 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 августа 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 августа 2005 года):

    09:00

    Чтобы связать Game Boy Micro с другими консолями, понадобятся новые аксессуары:

    06:53

    Нанотрубки – в дисплеях в качестве подсветки:

    05:55

    Alion и Thrustmaster встреча с журналистами на МАКС 2005:

    00:15

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