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    1 сентября 2005

    Coolpix L1, P1, P2, S3 и S4: новые камеры Nikon на любой вкус:

    19:03

    "Rally" USB 2.0 флэш-диск от OCZ:

    18:53

    Новые ПК и ноутбуки Sony: WXGA-разрешение при диагонали от 11 до 20 дюймов:

    16:41

    Новые мыши Sony: со считывателями флэш-карт и не только:

    16:05

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.22.2781:

    15:50

    Microsoft представляет новое комплексное предложение для среднего бизнеса на базе Windows Server System:

    15:25

    Архиваторы: WinZip v.10.0 Beta:

    15:00

    Мультимедиа: JetAudio v.6.2.2:

    14:35

    Настройщики: Iconoid v.3.8.3:

    14:10

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.0.22:

    13:45

    Настройщики: WinXP Manager v.4.93.1:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.9.1:

    12:55

    Чистильщики: CCleaner v.1.23.160:

    12:30

    Microsoft: SyncToy v.1.0 для Windows XP:

    12:05

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB897663):

    11:40

    Toshiba Qosmio G20 и F20: новые ноутбуки – серверы мультимедиа:

    11:35

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.2.5:

    11:15

    Мультимедиа: WinAmp v.5.1 Pre-Release (Beta 3):

    10:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:25

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 4 (Network):

    09:45

    Утилиты: Abit FlashMenu v.1.37:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов 4kus (COB-6V5216):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 сентября):

    09:00

    "Readius" — концепт электронной бумаги от Philips:

    08:25

    Albatron: материнская плата с функционалом SLI на Intel 945P:

    07:46

    Micron: спецификация JEDEC памяти FB-DIMM на подходе:

    06:43

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