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    24 сентября 2005

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.3.8:

    20:00

    Настройщики: Actual Title Buttons v.3.8:

    19:35

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.54 Build 595:

    19:10

    Утилиты: МИНП2 v.2.0.32:

    18:45

    RightMark: CPU Clock Utility v.1.8:

    18:20

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.4.140:

    17:55

    ABBYY Lingvo 11: миллион новостей:

    17:30

    Менеджеры файлов: Sky Commander v.1.5.1.270:

    17:05

    Антивирусы: AVIRA Removal Tool for Windows v.2.0:

    16:40

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.12 Final:

    16:15

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.88:

    15:50

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.8.0:

    15:25

    Резервное копирование: VersionBackup v.3.1.6.0:

    15:00

    Резервное копирование: Backup4all v.2.3.3 Build 750:

    14:35

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.11:

    14:10

    Обновление драйверов для ЭЛТ/ЖК-мониторов Viewsonic:

    13:45

    Клавиатуру с LCD-дисплеями в клавишах уже можно заказать:

    13:41

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.18:

    13:20

    В понедельник Palm представит устройство, работающее под управлением Windows:

    13:00

    Утилиты: goScreen v.5.1.0.27:

    12:55

    Intel осваивает процесс производства Ultra-Low Power:

    12:34

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.03:

    12:30

    Системная плата от GIGABYTE с поддержкой HD видео — GA-K8N51PVMT-9:

    12:17

    Новые драйверы Reactor для графики XGI:

    12:05

    Мультимедиа: AVIcodec v.1.2.0.110:

    11:40

    ATI начинает обратный отсчет:

    11:20

    Microsoft: Service Pack 1 для Internet Explorer 6:

    11:15

    Microsoft: исправление для DirectX 8 на Windows 98/98SE/ME/2000 (KB819696):

    10:50

    Microsoft: Microsoft Application Compatibility Toolkit v.4.1:

    10:25

    Microsoft: Service Pack 2 для Office 2004 под Mac:

    10:05

    Диагностика: CPUInfo v.2.1.4:

    09:45

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.63.01:

    09:30

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.07 Build 2:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 сентября):

    09:00

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