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    12 сентября 2005

    Chaintech все-таки остается в бизнесе!:

    23:52

    Sun Micro анонсирует три новых сервера на базе AMD Opteron:

    19:17

    Intel снижает цены на старшие модели Xeon:

    18:49

    Samsung собирается производить 16-гигабитные чипы флэш-памяти:

    16:33

    Imation Micro: «замок» на два гигабайта:

    16:23

    Samsung представляет 7,2-мегапиксельный датчик изображения, выполненный по технологии CMOS:

    16:13

    Тайваньские вендоры системных плат сообщают о росте спроса:

    15:52

    SHARP: технология для 3D-Systems-in-Package (3D-SiP):

    15:46

    Подробнее об опытном образце карты на базе R520:

    15:33

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.14.34:

    12:30

    Безопасность: SpyRemover v.2.42:

    12:05

    Общение в сети: Skype v.1.4.0.56 Beta:

    11:40

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.7.0.88:

    11:15

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.2.138:

    10:50

    Диагностика: S&M v.1.7.3 Beta:

    10:25

    Диагностика: CPUSpy v.1.044:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5 Beta 1:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 сентября 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 сентября 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 сентября 2005 года):

    09:00

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