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    7 сентября 2005

    Logitech V270: беспроводная оптическая мышь с Bluetooth соединением:

    23:07

    NVIDIA откажется от использования G70 Ultra?:

    22:59

    Новинки серии Kodak EASYSHARE: Photo Printer 500 и док-станция Series 3 +:

    22:33

    Grundig раскрывает подробности новой технологии трехмерного телевидения:

    22:17

    Philips превращает ткань в дисплей:

    20:48

    I-O Data: Gigabit Ethernet NAS на 0,5 и 1 Тбайт, портативный накопитель на 100 Гбайт:

    16:59

    Logitech: объявляет о выходе интеллектуальной мыши MX610 и новинке V400 Laser Cordless:

    14:46

    Lucent Technologies поставит Hanaro Telecom решение VoIP:

    14:09

    Широкоэкранный ноутбук Sharp M4000 WideNote:

    13:41

    Esprimo E5600 и P5600: корпоративные ПК Fujitsu Siemens на чипсетах SiS:

    13:31

    Samsung планирует положить конец спорам о формате оптических дисков следующего поколения:

    11:55

    Stylus D88 и Stylus D68: фотопринтеры Epson среднего и начального уровня:

    11:28

    Samsung выделяет еще 1,7 миллиарда долларов на достижение лидерства:

    06:28

    S3 Graphics готовит свой ответ SLI и Crossfire:

    00:05

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