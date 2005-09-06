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    6 сентября 2005

    Еще одно фото ATI R520 и слухи о X1800:

    21:59

    Портативная стереосистема для плеера SanDisk Sansa:

    18:09

    Музыкальный кубик: MP3-плеер MobiBlu DAH-1500i Cube:

    17:41

    TV-тюнер для ноутбуков AVerTV Cardbus:

    17:26

    Logitech представляет новую мышь LX7 Cordless Optical Mouse:

    17:22

    «Доктор Веб» предупреждает пользователей о появлении спам-писем, эксплуатирующих тему урагана Катрина в США:

    17:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    16:40

    Корейский малыш знает 8 языков, умеет петь, читать и считать:

    16:36

    AV-TEST.org подтверждает, что антивирус Eset NOD32 справляется со всеми модификациями червя Zotob:

    16:15

    Интернет и сети: IP->Com v.2.5.24:

    15:50

    Резервное копирование: SyncBack v.4.04:

    15:25

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.1.2:

    15:00

    Sharp: автомобильные дисплеи Super Mobile 6,5" и 8,8":

    14:58

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.60.114:

    14:35

    Утилиты: iRotate v.1.06:

    14:10

    Антивирусы: Symantec W32.Serflog Removal Tool v.1.1.2:

    13:45

    Антивирусы: Symantec W32.Reatle Removal Tool v.1.1.2:

    13:20

    Антивирусы: Symantec W32.Zotob Removal Tool v.1.8.0:

    12:55

    Transcend выпускает JetFlash 120:

    12:32

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2077:

    12:30

    Intel отвечает на иск AMD:

    12:07

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.38.01:

    12:05

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.0.2:

    11:40

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:15

    Mitsubishi начинает выпуск 8х DVD+R DL:

    11:11

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.3.52:

    10:50

    GA-2CEWH: системная плата Gigabyte в соответствии с RoHS:

    10:36

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.2.0:

    10:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.0:

    10:05

    Общение в сети: Skype v.1.4.0.47 Beta:

    09:45

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    09:30

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 сентября):

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 сентября):

    09:00

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