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    2 сентября 2005

    Intel призывает Philips и Micron под свои знамена:

    21:36

    Миниатюрные антенны FDK для UWB-сигнала:

    20:35

    Мультимедиа: Рассказчик v.3.0:

    15:25

    Panda Software: августовский рейтинг вирусов и шпионов:

    15:00

    Сетевым накопителям Maxtor для дома компьютеры не нужны:

    14:59

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.3:

    14:35

    Резервное копирование: Backup Plus v.7.7.1:

    14:10

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.0.0:

    13:45

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.1.1:

    13:20

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0129:

    12:55

    Microsoft Laser Mouse 6000: для игроков и профессионалов в области графики:

    12:42

    Сможет ли Индия повторить китайское чудо?:

    12:31

    Графика: Firegraphic XP v.8.0.804:

    12:30

    Утилиты: PC-Lock v.1.10:

    12:05

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.1.0.75:

    11:40

    Мультимедиа: DVDFab v.2.9.3.8:

    11:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.28:

    10:50

    Диагностика: PCI32 v.1.3:

    10:25

    WSTS: в июле все спокойно:

    10:09

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.60:

    10:05

    Мультимедиа: WinAmp v.5.1 Final:

    09:45

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.9:

    09:30

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 4 (Network + RAID):

    09:15

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ (DW1625):

    09:00

    Toshiba может задержать выпуск проигрывателя HD DVD:

    06:28

    Технология LabelFlash от NEC:

    06:11

    "Шпионское фото" нового процессора Intel:

    06:00

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