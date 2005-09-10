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    10 сентября 2005

    Защита для серверов Samba от Panda Software сертифицирована West Coast Labs:

    16:40

    Безопасность: Lan2net NAT Firewall — защита отечественного образования и российской науки!:

    16:15

    Антивирусы: Dr.Web Enterprise Suite v.4.33 Beta:

    15:50

    Почтовые клиенты и фильтры: InfoWatch Mail Storage — high-end почтовый архив в "законе":

    15:25

    Безопасность: Digital Security представляет комплексную систему управления информационной безопасностью Digital Security Office 2005:

    15:00

    Каталогизаторы: LS MyLib v.0.92 RC:

    14:35

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.61:

    14:10

    Shuttle начинает поставку barebone-системы с поддержкой SLI:

    14:08

    Интернет и сети: Hyena v.6.5:

    13:45

    Sony обновляет линейку Walkman:

    13:34

    Утилиты: WindowsGuard 2005 v.5.9.5:

    13:20

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.14:

    12:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.2.1:

    12:30

    Чудо-ноутбук: тактовая частота процессора 6,8 ГГц и 1 Тб оперативной памяти:

    12:10

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.38.02:

    12:05

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.6.20.467:

    11:40

    Европейская премьера голографического накопителя InPhase Tapestry:

    11:22

    Бут-менеджеры: BootIt Next Generation v.1.75:

    11:15

    Мониторинг трафика: TMeter v.6.0 Build 352:

    10:50

    Мониторинг трафика: TrafMeter v.6.0 Build 353:

    10:25

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.7:

    10:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5 Beta 1 (Deer Park):

    09:45

    Файловые обменники: BitComet v.0.6.0:

    09:30

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 сентября):

    09:00

    Беспроводные наушники SONY MDR DS6000 с поддержкой звука 5.1 и MDR RF5000K:

    07:41

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