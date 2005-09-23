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    23 сентября 2005

    Продажи WMCE-компьютеров указывают направление развития цифрового дома:

    19:23

    Новая система обозначений процессоров Intel — всего лишь слух?:

    17:21

    FlexScan P1700: 17-дюймовый ЖК-монитор от Eizo:

    16:18

    Acer AL2416W: 24-дюймовый дисплей с времени отклика 6 мс:

    11:37

    Новые бета-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.9:

    10:00

    Обновление прошивок для CD-приводов ASUS (CRW-5232A3):

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 сентября):

    09:00

    Toshiba представляет двухслойные диски HD DVD-R:

    07:02

    Первые системные платы MSI на новом чипсете NVIDIA:

    06:30

    Руководство Sony обещает выпустить PlayStation 3 вовремя:

    06:20

    На датчики изображения будет потрачено 4 миллиарда долларов:

    06:00

    Чип ATI RC410 — новый представитель класса low-end:

    00:12

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