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    8 сентября 2005

    Silicon Power объявляет о выпуске карт памяти 133X Ultra Speed SD:

    22:55

    Logitech выпускает новые акустические системы: Z-5450 Digital, Z-5400 Digital, Z4 и Z4i:

    19:45

    AMD комментирует ответ Intel:

    18:34

    Sony Cyber-shot DSC-R1: профессиональное качество для широкой аудитории:

    16:18

    Камера IRISPASSR-M для идентификации по радужной оболочке глаз:

    16:03

    GlacialTech: четыре новых модели кулеров серии Igloo 5071 для LGA-775:

    15:44

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.6.9.6:

    15:00

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.53b:

    14:35

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.36:

    14:10

    A-Data начинает поставки пробных образцов FB-DIMM:

    13:55

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.83:

    13:45

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0130:

    13:20

    Настройщики: WINner Tweak SE2 v.3.21:

    12:55

    Диагностика: DVD Identifier v.4.1.0:

    12:30

    Диагностика: TaskInfo v.6.1.1.160 Beta:

    12:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.30:

    11:40

    Apple iPod nano: бескомпромиссная миниатюризация!:

    11:24

    Apple iPod nano: меньше – не значит хуже!:

    11:24

    Общение в сети: Skype v.1.4.0.51 Beta:

    11:15

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.36 Build 825:

    10:50

    Программирование: PHP v.5.0.5:

    10:25

    Обновление драйверов и ПО для IDE RAID-контроллеров ITE:

    10:05

    Утилиты: MagicTwin v.3.042:

    09:45

    Новые драйверы для приводов ASUS DRW-0804P/-D:

    09:30

    Одноплатный компьютер F12 на базе процессора PowerPC:

    09:27

    Обновление прошивок для приводов ASUS и LG:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 сентября):

    09:00

    Bluetooth-гарнитуры для мобильных телефонов: Logitech Mobile Traveller Headset и Mobile Express Headset:

    07:27

    HD1500U — новые мультимедийные наушники Philips:

    06:04

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