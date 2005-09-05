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    5 сентября 2005

    Фото ATI Radeon X800GTO:

    23:02

    Модули памяти Kingmax Mars DDRII-800 Long-DIMM — скоро на рынке:

    22:12

    Первое фото ATI X550XT:

    22:08

    LightScribe: теперь в цвете!:

    22:06

    Из IDE в USB 2.0 и обратно:

    19:49

    ATI: считанные дни до R520, R516 – на подходе:

    17:38

    В сентябре начнется продажа робота Mitsubishi Wakamaru, узнающего людей и понимающего 10000 слов:

    16:46

    Microsoft: SyncToy v.1.0.0.64 для Windows XP:

    15:50

    Philips ShoqBox — мощная аудиосистема компактных размеров:

    15:36

    SIA: реальные показатели продаж полупроводников не так уж плохи:

    15:36

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.00:

    15:25

    Утилиты: AltDesk v.1.6 Beta 2:

    15:00

    Формат DVD-RAM достигнет скорости 16x?:

    14:38

    Интернет и сети: FeedDemon v.1.6 Beta 4:

    14:35

    Утилиты: DVDIdle v.5.9.3.3:

    14:10

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.9.3.3:

    13:45

    Mikey и Slim: новые миниатюрные винчестеры Hitachi:

    13:32

    Настройщики: Super Utilities v.5.5:

    13:20

    ECS SDGE: CrossFire и SLI в одном флаконе:

    13:20

    Настройщики: Ace Utilities v.2.60 Beta:

    12:55

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.113.270:

    12:30

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.6.270:

    12:05

    PC-WA70K/50K: широкоформатные 15,4” ноутбуки Sharp:

    11:59

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:40

    Pretec демонстрирует самую быструю в мире карту флэш-памяти:

    11:34

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.78.03:

    11:15

    Компания Pioneer выпустила внутреннее устройство записи Blu-ray для ПК?:

    10:56

    Официальные драйверы ForceWare v.78.01 от NVIDIA:

    10:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 сентября):

    09:45

    Sun собирается представить новую линейку продукции на базе AMD Opteron:

    09:39

    Сентябрьский номер журнала iXBT.com в продаже. Теперь с DVD!:

    09:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 августа по 4 сентября 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 августа по 4 сентября 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 августа по 4 сентября 2005 года):

    09:00

    Домашний робот ROBOFIE в виде набора "сделай сам":

    07:22

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