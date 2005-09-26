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    26 сентября 2005

    Глава Motorola критикует iPod Nano: "Кому нужна тысяча песен?":

    20:50

    InvisibleShield: Прозрачный чехол для iPod Nano:

    20:12

    Дисплей у iPod Nano легко царапается:

    18:58

    Настройщики: TuneUp Utilities 2006 v.5.0.2331:

    16:15

    Настройщики: MagicTweak v.3.00:

    15:50

    Настройщики: WINner Tweak SE2 v.3.3:

    15:25

    Nikon признает проблемы с камерами D70 и D2H и принимает меры по их устранению:

    15:21

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.5.0:

    15:00

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.5.0:

    14:35

    ATI RN520: ударим по бездорожью?:

    14:30

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.03:

    14:10

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.19:

    13:45

    Панорамная камера ПАНiXBTут:

    13:31

    Панорамная камера ПАНiXBTут:

    13:31

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.2 Build 623 Beta 1:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.2.5.6:

    12:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.38.05:

    12:30

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    12:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.78.82 для видеокарт NVIDIA:

    11:40

    AMD пополняет линейку двухъядерных процессоров:

    11:16

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.61:

    11:15

    Запись: VSO Inspector v.1.1.0.47:

    10:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.4 Build 0924 Final:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Samsung:

    10:05

    Октябрьский номер журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    10:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 сентября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 сентября 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 сентября 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 сентября 2005 года):

    09:00

    Музыкальные лейблы добиваются от iTunes повышения цен:

    02:07

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