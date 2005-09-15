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    15 сентября 2005

    X800GTO ULTIMATE и X800GTO FIREBLADE от SAPPHIRE — видеокарты для оверклокеров:

    23:31

    GlacialTech Igloo 7300 — кулер для настольных систем на основе процессора Athlon64:

    19:03

    Новые игровые гарнитуры от Plantronics: Audio 100 и Audio 110:

    17:12

    iPod nano стимулирует конкуренцию среди производителей MP3-плееров:

    16:39

    ASrock: материнская плата K8NF4G-SATA2 на nForce4 со встроенным видео GeForce 6100:

    13:43

    Transcend выпускает новый MP3-плеер из серии T.sonic:

    13:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.06:

    12:55

    Архиваторы: WinZip v.10.0 Build 6604 Beta:

    12:30

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.2.0.93:

    12:05

    Общение в сети: Skype v.1.3.0.67:

    11:40

    PoP: новая технология упаковки флэш-памяти от Spansion:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.72v Beta:

    11:15

    Карты расширения Belkin для слота PCI Express:

    11:08

    Panda Software: обнаружена веб-страница, использующая методы социальной инженерии для обмана пользователей:

    10:50

    Какие бывают кролики:

    10:38

    NTFS for Linux – новая утилита от компании Paragon Software (SUD):

    10:25

    Диагностика: SpeedFan v.4.26:

    10:05

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS:

    09:45

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4 (W64):

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BenQ и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 сентября):

    09:00

    Калькуляторы Casio оснащены солнечными батареями и беспроводным интерфейсом:

    06:30

    Робот Fujitsu "enon" поступил в ограниченную продажу:

    06:15

    Sun расширяет присутствие на рынке систем хранения данных:

    06:00

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