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    28 сентября 2005

    Новая память от GeIL: Value Series DDR2 800 МГц:

    18:16

    OQO 01+: карманный ПК под Windows XP:

    17:44

    Шпионские фотографии iTunes для Windows Mobile 5.0:

    17:40

    Взломщику VIA StrongBox обещано 5 тысяч долларов:

    16:45

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.06:

    15:25

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.46:

    15:00

    Настройщики: RegSupreme v.1.3.0.38:

    14:35

    Следующая версия Safari, возможно, будет определяеть наличие виджетов на сайте :

    14:12

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.2.0.38:

    14:10

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.1.311:

    13:45

    SanDisk предлагает альтернативу миниатюрным жестким дискам:

    13:34

    Настройщики: BeFaster v.3.56:

    13:20

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.4.141:

    12:55

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.2:

    12:30

    Tatung TTAB-910E: компактный планшетный ПК начального уровня:

    12:16

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    12:05

    EasyShare One: камера, интегрированная в беспроводную сеть:

    11:47

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.38.06:

    11:40

    Официальные комментарии Apple о качестве дисплеев iPod Nano:

    11:37

    Архиваторы: 7-Zip v.4.28 Beta:

    11:15

    Intel вдохнет жизнь в Itanium Solutions Alliance:

    11:10

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.3.0:

    10:50

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.60.144:

    10:25

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.78.05:

    10:05

    Диагностика: SIV 3.06:

    09:45

    Неофициальные бета-драйверы Catalyst для видеокарт на чипсетах ATI:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 сентября):

    09:00

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