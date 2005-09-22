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    22 сентября 2005

    Электронный словарь ABBYY Lingvo Online теперь доступен с мобильного телефона и оптимизирован для использования на КПК и смартфонах:

    17:55

    Rambler-ICQ – новый русскоязычный сервис обмена мгновенными сообщениями:

    17:30

    Paragon Software локализовала Mitac Mio DigiWalker 169:

    17:05

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.6:

    16:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.9.7:

    16:15

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.2.0.35:

    15:50

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.38:

    15:25

    Графика: Firegraphic XP v.8.0.805:

    15:00

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.4.5:

    14:35

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.4.5:

    14:10

    LG выпускает три новых DVD Super Multi привода:

    13:54

    Архиваторы: 7-Zip v.4.27 Beta:

    13:45

    Verbatim тоже поддерживает U3:

    13:21

    Интернет и сети: Advanced HostMonitor v.5.62 Beta:

    13:20

    Новые МФУ Epson Rio: удобство и high-end:

    13:16

    Антивирусы: Symantec W32.Esbot Removal Tool v.1.3.0:

    12:55

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 2245:

    12:30

    PowerColor X800 GT Xtreme Edition и EVO: еще две видеоплаты от Tul:

    12:07

    Настройщики: X-Setup Pro v.7.2 Final:

    12:05

    CyberLink демонстрирует воспроизведение HD DVD на ПК:

    12:01

    Неофициальные драйверы Catalyst для мобильной графики на чипсетах ATI:

    11:40

    Флэш-накопитель Memorex U3 Smart Mini TravelDrive:

    11:31

    Кодеки: ffdshow Build 20-09-2005:

    11:15

    Sun представляет новые Sun Fire на UltraSPARC IV+:

    11:04

    Настройщики: NiBiTor v.2.5:

    10:50

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.4.3.1:

    10:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.7 Final:

    10:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4:

    09:45

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS и LG:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 сентября):

    09:00

    Toshiba пополняет линейку портативных проигрывателей Gigabeat:

    06:27

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